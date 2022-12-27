"Арсенал" сделал официальное предложение по Мудрику

“Арсенал” предложил 60 миллионов евро за вингера “Шахтера” Михаила Мудрика.

Как сообщает Фабрицио Романо, 40 миллионов евро украинский клуб получил сразу, а еще 20 миллионов – бонусами.

Источник считает, что “Шахтер” вряд ли устроят такие условия, так как с продажи футболиста клуб хочет выручить гораздо больше денег.

Сам игрок уже дал добро на переезд в Англию. В ближайшее время возможную сделку обсудят с агентом Мудрика.

В текущем сезоне УПЛ молодой футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.