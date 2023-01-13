"Арсенал" сделал новое предложение по украинцу Мудрику: озвучена сумма

“Арсенал” не оставляет надежд подписать вингера донецкого “Шахтера” Михаила Мудрика.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы сделали еще одно официальное предложение по украинцу.

На этот раз “канониры” готовы заплатить около 70 млн евро, а также включить в сделку бонусы.

В текущем сезоне звездный футболист “Шахтера” провел за команду 12 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.