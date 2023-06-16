"Арсенал" расстался с опытным воспитанником

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлза.

Руководство английского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который действует до 30 июня 2023 года. Таким образом, в ближайшее время он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

25-летний Мэйтленд-Найлз является воспитанником “Арсенала”. Всего он провел за клуб 132 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Сдавался в аренду в “Ипсвич Таун”, “Вест Бромвич”, “Рома” и “Саутгемптон”. За сборную Англии сыграл пять матчей.