“Арсенал” проявляет интерес к нападающему “Челси” Каю Хаверцу.

Как пишет инсайдер Николо Скира, “канониры” готовы предложить немецкому игроку долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2028 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро, а его текущий контракт с “пенсионерами” рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне форвард сыграл 35 матчей в АПЛ, записав на свой счет семь голов и одну результативную передачу.