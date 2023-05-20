"Арсенал" проиграл в АПЛ и лишился шансов на титул
Новости футбола Сегодня, 14:36
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на выезде проиграл “Ноттингем Форест” со счетом 0:1 и потерял шансы на титул.
Единственный гол на 19-й минуте забил Тайво Авонийи.
“Ноттингем Форест”, набрав 37 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 81 очком остался на второй позиции.
“Ноттингем Форест” – “Арсенал” - 1:0 (1:0)
Гол: Авонийи, 19 - 1:0
“Ноттингем Форест”: Навас, Орье, Фелипе, Ниакате, Уоррелл, Лоди, Мангаля, Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило, Авонийи.
“Арсенал”: Рэмсдейл, Габриэл, Уайт, Кивер, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Парти, Сака, Троссард, Габриэл Жезус.
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