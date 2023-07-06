"Арсенал" продлил контракт с талантливым воспитанником

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Рисом Нельсоном.

Новое соглашение между 23-летним футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Нельсон является воспитанником “Арсенала”. Всего он провел за лондонский клуб 66 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Сыграл 12 матчей за молодежную сборную Англии (U21), забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На правах аренды он выступал за “Хоффенхайм” в сезоне-2018/2019 и за “Фейеноорд” в сезоне-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Нельсон является двукратным победителем Суперкубка Англии в 2017 и 2020 годах, а также стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/2020.

“Арсенал” в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, английский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.