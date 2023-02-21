"Арсенал" продлил контракт с опытным полузащитником

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с египетским полузащитником Мохаммедом Эльнени.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года.

30-летний Эльнени выступает за “Арсенал” с 2016 года. Всего он провел за клуб 155 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за “Мокавлун” и “Базель”. Сдавался в аренду в “Бешикташ”. За сборную Египта сыграл 91 матч и забил восемь голов.

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