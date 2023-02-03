"Арсенал" продлил контракт с ключевым футболистом (фото)

Форвард “Арсенала” Габриэл Мартинелли продлил контракт с клубом.

Как сообщила клубная пресс-служба, срок нового контракта игрока рассчитан до лета 2027 года.

Кроме того, “канониры” смогут продлить соглашение до июня 2028 года.

Отметим, что прошлый контракт Мартинелли истекал летом следующего года.

В этом сезоне бразилец провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи.