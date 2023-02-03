"Арсенал" продлил контракт с ключевым футболистом (фото)
Новости футбола Сегодня, 05:26
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен
Форвард “Арсенала” Габриэл Мартинелли продлил контракт с клубом.
Как сообщила клубная пресс-служба, срок нового контракта игрока рассчитан до лета 2027 года.
Кроме того, “канониры” смогут продлить соглашение до июня 2028 года.
Отметим, что прошлый контракт Мартинелли истекал летом следующего года.
В этом сезоне бразилец провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи.
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