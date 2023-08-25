Арсенал продает форварда почти за 60 миллионов евро

Форвард "Арсенала" Фоларин Балогун еще до закрытия трансферного окна сменит клубную прописку.

Согласно информации журналиста Фабриса Хоукинса, 22-летний американский футболист может перейти в "Монако" и трансфер должен состояться в ближайшие дни.

По данным инсайдера, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Журналист утверждает, что сам игрок заинтересован в переходе во французский клуб, так как проигрывает конкуренцию в английской команде и хочет получать больше игровой практики.

В то же время условия контракта уже согласованы, теперь англичанам и французам осталось лишь договориться о порядке выплат.

По предварительным ожиданиям, "Монако" заплатит "Арсеналу" около 58 миллионов евро за переход Балогуна.

В прошлом сезоне Балогун играл в аренде в чемпионате Франции, где представлял "Реймс". За эту команду он провел 39 матчей, забив 22 гола и отдав две результативные передачи.

Соглашение форварда сборной США с "Арсеналом" рассчитано до июня 2025 года, а его оценочная стоимость составляет около 30 миллионов евро.