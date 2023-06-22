"Арсенал" приостановил продажу новых комплектов форм из-за ошибки Adidas

Продажа формы лондонского клуба "Арсенал" от немецкого производителя спортивной экипировки Adidas временно приостановлена.

Это случилось из-за ошибки в дизайне.

Как пишут СМИ, новый комплект формы на сезон 2023/2024 был посвящен 20-летию сезона 2003/2004, в котором “Арсенал” ни разу не проиграл в рамках АПЛ.

На форму должна были нанести результаты каждого матча, но внесли только 32 игры из 38.

Adidas обещает исправить ошибку в следующей партии форм.