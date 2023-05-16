“Арсенал” потратит внушительную сумму на трансферы

“Арсенал” готовит перспективную трансферную кампанию в ближайшее лето на укрепление своего состава.

По данным The Times, владельцы клуба готовы потратить свыше 200 миллионов евро на покупку игроков.

Отмечается, что главными приоритетами лондонской команды являются Деклан Райс из “Вест Хэма” и Мойзес Кайседо из “Брайтона”.

На данный момент “канониры” идут на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 81 очко после 36 матчей.