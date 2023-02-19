"Арсенал" по-прежнему интересуется хавбеком сборной Бельгии

“Арсенал” по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “лисами”. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, игроком также интересуются и другие топ-клубы.

В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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