"Арсенал" поддержал Украину в войне с россией (фото)

Украинский футболист “Арсенала” Александр Зинченко в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой лондонский клуб поднял флаг Украины над клубной тренировочной базой.

Таким образом английский клуб выразил поддержку Украине в войне со страной-террористом.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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