Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды

Лондонский «Арсенал» впервые за долгое время сделал официальный комментарий, связанный со скандалом вокруг состава женской команды клуба.

Недавно в сети обратили внимание на клубное фото, на котором видно, что за команду играют исключительно светлокожие футболистки.

Публикация вызвала волну гневных комментариев и обвинений в отсутствии разнообразия в команде.

"Мы прекрасно понимаем, что наш нынешний состав женской первой команды не отражает того разнообразия, которое существует в современном мире, и которое мы представляем.

Расширение участия молодых женщин и девушек из разных слоев общества является для нас приоритетом на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для улучшения возможностей и доступности.

Клуб ставит перед собой приоритет развивать многообразие и инклюзивность", - сообщили в клубе.

Отметим, что после трех туров в женском первенства Англии “канониры” набрали четыре очка и занимает седьмое место.