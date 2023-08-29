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Арсенал ответил Челси на предложение продать полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 14:20
Арсенал ответил Челси на предложение продать полузащитника сборной Англии Фото: инстаграм Эмиля Смит-Роу/Автор неизвестен

“Арсенал” отказал “Челси” в продаже полузащитника Эмиля Смит-Роу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, “аристократы" хотели приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. “Канониры” сначала рассматривали вариант с продажей игрока, но потом руководство клуба приняло решение не усиливать конкурента по Английской Премьер-лиге.

23-летний Смит-Роу является воспитанником академии “Арсенала”. Он играет за основной состав лондонского клуба с лета 2020 года. Всего он провел за “канониров” 97 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. В составе “Арсенала” Смит-Роу два раза становился обладателем Суперкубка Англии в 2020 и 2023 годах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до лета 2026 года.

Смит-Роу с 2021 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” занял второе место в Английской Премьер-лиге. “Челси” финишировал на 12-м месте.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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