“Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета планирует подписать полузащитника сборной Англии и “Вест Хэма” Деклана Райса.

По информации журналистов таблоида Mirror, он станет главной трансферной целью “канониров”.

Артета намерен вести переговоры с хавбеком “молотобойцев” после окончания текущего сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Райс провел 33 матча, на его счету три забитых мяча и две голевые передачи.