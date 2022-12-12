"Арсенал" определил приоритетную цель на январь

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику донецкого “Шахтера” Михаилу Мудрику, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве приоритетной цели в зимнее трансферное окно. Впрочем, пока что “канониры” не начинали переговоры по его покупке. Ранее сообщалось, что “горняки” хотят получить за игрока более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” и сборную Украины 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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