"Арсенал" определил главную трансферную цель на лето

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса, сообщает Football.london.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают хавбека в качестве главной цели в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как лондонцы оценивают его в 120 миллионов евро. Также футболистом интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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