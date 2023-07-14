"Арсенал" окончательно согласовал трансфер полузащитника за 122 млн евро

Лондонский “Арсенал” окончательно согласовал трансфер полузащитника лондонского “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса, сообщает журналист Сэми Мокбель в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры” намерены завершить трансфер в ближайшие 24 часа. “Арсенал” заплатит за футболиста 122 миллиона евро. Данная сумма может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Этот трансфер станет самым дорогостоящим в истории “канониров”. Хавбек подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

24-летний Райс выступает за “Вест Хэм”. Он является воспитанником клубной академии и провел за клуб 245 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В составе “Вест Хэма” Райс становился победителем Лиги Конференций в сезоне-2022/2023.

Райс с 2019 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 43 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Серебряный призер чемпионата Европы-2020.