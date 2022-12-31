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"Арсенал" одержал уверенную победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:32
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на выезде обыграл “Брайтон” со счетом 4:2.

Победу лондонскому клубу принесли голы Букайо Сака, Мартина Эдегора, Эдварда Нкетиа и Габриэла Мартинелли. У хозяев отличились Каору Митома и Эван Фергюсон.

“Арсенал”, набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брайтон” с 24 очками остался на восьмой позиции.

“Брайтон” – “Арсенал” - 2:4 (0:2)
Голы: Сака, 2 - 0:1, Эдегор, 39 - 0:2, Нкетиа, 47 - 0:3, Митома, 65 - 1:3, Мартинелли, 71 - 1:4, Фергюсон, 77 - 2:4

“Брайтон”: Санчес, Лэмпти, Данк, Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Сармиенто, 61), Гросс, Марч (Энсисо, 76), Гилмор, Митома, Троссард (Фергюсон, 60).

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 60), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 60), Джака, Парти (Эль-Ненни, 74), Эдегор (Холдинг, 87), Сака, Нкетиа, Мартинелли.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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