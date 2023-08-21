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Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби

Новости футбола Сегодня, 17:05
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен

В матче второго тура Английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на выезде обыграл лондонский Кристал Пэлас. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Селхерст Парк" и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил с пенальти Мартин Эдегор. В середине тайма “канониры” остались в меньшинстве из-за удаления Такехиро Томиясу.

“Арсенал”, набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с тремя очками остался на 11-м месте.

В третьем туре АПЛ “Арсенал” на своем поле сыграет с лондонским “Фулхэмом”. Матч состоится 26 августа.

“Кристал Пэлас” – “Арсенал” - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 53, пенальти Эдегор.

Кристал Пэлас”: Джонстон, Уорд (Рак-Сакьи, 83), Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Эзе, Дукуре, Айю, Эдуар.

Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Томиясу, Эдегор (Зинченко, 89), Райс, Хавертц, Парти, Сака (Кивер, 89), Мартинелли (Габриэл, 70), Нкетиа (Жоржиньо, 79).

Желтые карточки: Айю (27), Томиясу (60), Дукуре (90), Хавертц (90).

Красная карточка: Томиясу (67).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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