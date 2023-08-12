"Арсенал" одержал сложную победу в 1-м туре чемпионата Англии

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Эмирейтс” и завершился победой хозяев со счетом 2:1. На матче работал арбитр Майкл Оливер. Ассистенты арбитра - Стюарт Берт и Дэниел Кук.

В середине первого тайма счет открыл Эдвард Нкетиа. На 32-й минуте преимущество лондонского клуба увеличил Букайо Сака. В конце матча разрыв в счете сократил Тайво Авонийи.

Во 2-м туре “Арсенал” на выезде сыграет с “Кристал Пэлас”. Матч состоится 21 августа. “Ноттингем Форест” во 2-м туре на своем поле встретится с “Шеффилд Юнайтед”. Матч будет сыгран 18 августа.

“Арсенал” – “Ноттингем Форест” - 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 26 Нкетиа, 2:0 – 32 Сака, 2:1 – 82 Авонийи.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Тимбер (Томиясу, 50), Эдегор, Райс, Хавертц, Парти, Сака, Мартинелли (Габриэл, 86), Нкетиа (Троссард, 73).

“Ноттингем Форест”: Тернер, Орье, Боли, Маккенна, Уоррелл (Вуд, 90), Айна (Уильямс, 72), Мангаля (Куяте, 90), Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило (Авонийи, 71), Джонсон (Эланга, 80).