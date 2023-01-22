"Арсенал" одержал невероятную победу над "Манчестер Юнайтед"

В матче 21-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле обыграл “Манчестер Юнайтед” со счетом 3:2.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Эдварда Нкетиа и гол Букайо Сака. У манкунианцев отличились Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес.

“Арсенал”, набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с 39 очками остался на 4-й позиции.

“Арсенал” – “Манчестер Юнайтед” - 3:2 (1:1)

Голы: Рэшфорд, 17 - 0:1, Нкетиа, 24 - 1:1, Сака, 53 - 2:1, Мартинес, 59 - 2:2, Нкетиа, 90 - 3:2

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гарначо, 90), Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Вегорст, Рэшфорд, Антони (Фред, 71).

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