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"Арсенал" одержал крупную победу в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 17:03
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Арсенал” на выезде разгромил “Оксфорд” со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Эдварда Нкетиа и гол Мохамеда Эль-Ненни.

В 1/16 финала “Арсенал” встретится с “Манчестер Сити”.

“Оксфорд Юнайтед” – “Арсенал” - 0:3 (0:0)
Голы: Эль-Ненни, 63 - 0:1, Нкетиа, 70 - 0:2, Нкетиа, 76 - 0:3

“Арсенал”: Тернер, Томиясу (Уайт, 81), Холдинг, Габриэл, Тирни (Зинченко, 61), Эль-Ненни, Локонга (Джака, 62), Фабиу Виейра (Маркиньос, 82), Сака (Смит-Роу, 75), Нкетиа, Мартинелли.

Не пропустите: "Ман Сити", "МЮ" и "Тоттенхэм" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии.

эксперт Dailysports Ileana Sanchez эксперт Dailysports
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