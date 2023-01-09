"Арсенал" одержал крупную победу в Кубке Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Арсенал” на выезде разгромил “Оксфорд” со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Эдварда Нкетиа и гол Мохамеда Эль-Ненни.

В 1/16 финала “Арсенал” встретится с “Манчестер Сити”.

“Оксфорд Юнайтед” – “Арсенал” - 0:3 (0:0)

Голы: Эль-Ненни, 63 - 0:1, Нкетиа, 70 - 0:2, Нкетиа, 76 - 0:3

“Арсенал”: Тернер, Томиясу (Уайт, 81), Холдинг, Габриэл, Тирни (Зинченко, 61), Эль-Ненни, Локонга (Джака, 62), Фабиу Виейра (Маркиньос, 82), Сака (Смит-Роу, 75), Нкетиа, Мартинелли.

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