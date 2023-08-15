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"Арсенал" объявил о переходе вратаря сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 15:36
"Арсенал" объявил о переходе вратаря сборной Испании Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Брентфорда” и сборной Испании Давида Райи.

Лондонский клуб арендовал футболиста на один год. За годичную аренду вратаря “канониры” заплатят три миллиона 500 тысяч евро. Летом 2024 года “Арсенал” может выкупить трансфер испанца за 31,5 миллион евро. Райя будет выступать за клуб из Лондона под 22-м номером.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в чемпионате Германии. Таким образом, лондонский клуб завоевал возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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