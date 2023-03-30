"Арсенал" обозначил главную трансферную цель на лето

Летом лондонский “Арсенал” намерен подписать хавбека “Вест Хэма” Деклана Райса.

По данным источника, тренерскому штабу нравится уникальность игроку, а также то, что он соответствует ценностям команды.

При этом также футболистом интересуются “Челси”, “Ливерпуль”, “Бавария”, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”.

В то же время “канониры” не сомневаются в том, что смогут конкурентов в борьбе за подписание Райса.