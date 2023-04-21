"Арсенал" не сумел победить худшую команду АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии “Арсенал” и “Саутгемптон” сыграли вничью со счетом 3:3.

На 1-й минуте счет открыл Карлос Алькарас, а вскоре преимущество гостей увеличил Тео Уолкотт. На 20-й минуте разрыв в счете сократил Габриэл Мартинелли, но в середине второго тайма третий гол гостей забил Дуе Чалета-Цар. В концовке встречи “канониров” от поражения спасли голы Мартина Эдегора и Букайо Сака.

“Арсенал”, набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Саутгемптон” с 24 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Арсенал” – “Саутгемптон” - 3:3 (1:2)

Голы: Алькарас, 1 - 0:1, Уолкотт, 14 - 0:2, Мартинелли, 20 - 1:2, Чалета-Цар, 66 - 1:3, Эдегор, 88 - 2:3, Сака, 90 - 3:3

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 72), Парти, Эдегор, Фабиу Виейра (Троссард, 57), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус.

“Саутгемптон”: Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 86), Алькарас (Войнович, 46), Уолкотт (Сулемана, 77), Армстронг (Онуачу, 77).

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