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"Арсенал" не смог победить в гостевом матче Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский “Спортинг” и лондонский “Арсенал” сыграли вничью со счетом 2:2.

В середине первого тайма счет открыл Вильям Салиба, но вскоре равновесие восстановил Гонсалу Инасиу. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Паулинью Диаш, но “канониры” отыгрались на 62-й минуте благодаря автоголу Ходемасы Мориты.

Ответный матч “Арсенал” - “Спортинг" состоится в Англии 16 марта.

“Спортинг” Португалия – “Арсенал” Англия - 2:2 (1:1)
Голы: Салиба, 22 - 0:1, Инасиу, 34 - 1:1, Паулинью, 55 - 2:1, Морита, 62 (автогол) - 2:2

“Спортинг”: Адан, Эшгайю (Диоманде, 76), Коатес, Сен-Жюст, Инасиу, Матеус Рейс, Педру Гонсалвеш, Морита, Паулинью (Шермити, 76), Эдвардс (Иссахаку, 89), Тринкау (Нуну Сантуш, 71).

“Арсенал”: Тернер, Уайт, Кивер (Габриэл, 71), Салиба, Зинченко (Томиясу, 63), Джака, Жоржиньо (Парти, 71), Фабиу Виейра, Сака, Нелсон (Смит-Роу, 71), Мартинелли.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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