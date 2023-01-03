"Арсенал" не смог обыграть "Ньюкасл" в матче лидеров АПЛ
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Англии “Арсенал” и “Ньюкасл” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Арсенал”, набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ньюкасл” с 35 очками остался на третьей позиции.
“Арсенал” – “Ньюкасл” - 0:0
“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 76), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен, 87), Альмирон (Мерфи, 68), Уилсон (Вуд, 68), Жоэлинтон.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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