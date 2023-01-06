"Арсенал" не готов выполнить требования "Шахтера" по украинцу Мудрика

“Арсенал” не согласится заплатить за вингера “Шахтера” Михаила Мудрика 100 миллионов евро.

Как пишет Football London, украинцы надеются получить за игрока около 100 миллионов долларов, но “Арсенал” готов заплатить на порядок меньше.

В лондонском клубе уверены, что Мудрик слишком неопытный футболист, чтобы за него платить такие деньги.

Несмотря на разногласия, переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в УПЛ 12 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.