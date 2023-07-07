"Арсенал" назвал цену на нападающего Балогана, которым интересуются "Интер" и "Милан"

Лондонский “Арсенал” определился с ценой на нападающего сборной США Фоларина Балогана, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста не менее 58 миллионов евро. Интерес к 22-летнему форварду проявляют итальянские клубы “Интер”, “Милан”, “Монако”, выступающий в чемпионате Франции, а также немецкий “РБ Лейпциг".

Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

Балоган выступал за сборные Англии до 17, до 18, до 20 лет и до 21 года. В 2018 году провёл четыре матча за сборную США до 18 лет. В итоге футболист принял решение выступать за американцев. За американскую национальную команду он провел два матча и забил один гол.