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"Арсенал" нацелился на звезду сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен

Наставник “Арсенала” Микель Артета настаивает на трансфере вингера “Челси” Рахима Стерлинга.

Как пишет источник, испанского тренера привлекает его опыт выступления в еврокубках.

Отметим, что “Арсенал” уже почти точно пробьется в Лигу чемпионов в новом сезоне, из-за чего клубу потребуется усиление состава.

Напомним, что “Арсенал” не играл в главном клубном европейском турнире с сезона-2016/2017.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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