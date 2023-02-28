"Арсенал" нацелился на звезду сборной Англии

Наставник “Арсенала” Микель Артета настаивает на трансфере вингера “Челси” Рахима Стерлинга.

Как пишет источник, испанского тренера привлекает его опыт выступления в еврокубках.

Отметим, что “Арсенал” уже почти точно пробьется в Лигу чемпионов в новом сезоне, из-за чего клубу потребуется усиление состава.

Напомним, что “Арсенал” не играл в главном клубном европейском турнире с сезона-2016/2017.