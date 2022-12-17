"Арсенал" нацелился на звезду "Ромы"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику римской “Ромы” Николо Дзаньоло, сообщает Radio Radio.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Минувшим летом игроком активно интересовался “Тоттенхэм”, но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за “Рому” 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 50 млн евро за лидера ПСВ.