“Арсенал” нацелился на звезду "Айнтрахта"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к 26-летнему хавбеку “Айнтрахта” Джибрилю Соу.

По данным издания The Mirror, переход швейцарского футболиста в лондонский клуб может состояться уже летом.

Соу начал свою карьеру во второй команде швейцарского “Цюриха”, после чего также играл за “Боруссию” Менхенгладбах и “Янг Бойз”.

В “Айнтрахт” полузащитник перебрался в 2019 году.

За главную команду своей страныі Соу играет с 2018 года. На его счету уже 36 матчей.