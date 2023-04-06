"Арсенал" нацелился на защитника сборной Германии

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к защитнику “Вольфсбурга” и сборной Германии Ридле Баку, сообщает SportWitness.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В ныненшем сезоне 24-летний Баку провел за “Вольфсбург” 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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