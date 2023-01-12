"Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны"

“Арсенал” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Испании Эрику Гарсии, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой для трансфера может оказаться тот факт, что сам игрок не хочет менять клуб, а собирается борьбе за место в основном составе каталонцев.

22-летний Гарсия перешел в “Барселону” прошлым летом из “Манчестер Сити” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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