"Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Эрика Гарсии/Автор неизвестен
“Арсенал” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Испании Эрику Гарсии, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой для трансфера может оказаться тот факт, что сам игрок не хочет менять клуб, а собирается борьбе за место в основном составе каталонцев.
22-летний Гарсия перешел в “Барселону” прошлым летом из “Манчестер Сити” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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