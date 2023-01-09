"Арсенал" нацелился на таланта "Барселоны"

“Арсенал” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Испании Алехандро Бальде, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб хочет воспользоваться финансовыми проблемами каталонцев, чтобы переманить игрока. “Барса” намерена подписать с игроком новый контракт, но пока что не может зарегистрировать соглашение из-за финансового потолка в Ла Лиге. Также испанцем интересуется “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 19-летний Бальде провел за “Барселону” 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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