"Арсенал" нацелился на полузащитника "Ювентуса"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Италии Мануэлю Локателли, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер “канониров” Микель Артета. Игроком также интересуется “Барселона”.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” в ближайшее время выкупит трансферы Локателли у “Сассуоло” за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Локателли провел за “Ювентус” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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