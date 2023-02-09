"Арсенал" нацелился на полузащитника "Ювентуса"
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Мануэля Локателли/Автор неизвестен
Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Италии Мануэлю Локателли, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер “канониров” Микель Артета. Игроком также интересуется “Барселона”.
Ранее сообщалось, что “Ювентус” в ближайшее время выкупит трансферы Локателли у “Сассуоло” за 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Локателли провел за “Ювентус” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.
Не пропустите: Названы три претендента на звание лучшего тренера 2022 года.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:30 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Вчера, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Новости футбола Вчера, 17:04 "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ
Новости футбола Вчера, 16:15 "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира
Новости футбола Вчера, 14:42 Гвардиола может возглавить ПСЖ
Новости футбола 07 фев 2023, 16:44 "Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:55 Президент "Барселоны" высказался о будущем Дембеле Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" нацелился на полузащитника "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 13:30 Украинский "Рух" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Юношеской ЛЧ Новости футбола Сегодня, 13:15 Руководство "Баварии" имеет разные позиции из-за ситуации с Нойером Новости футбола Сегодня, 12:55 Руководитель "Ромы" потроллил Дзаньоло из-за перехода в другой клуб Новости футбола Сегодня, 12:42 Названы три претендента на звание лучшего тренера 2022 года Новости футбола Сегодня, 12:30 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии Новости футбола Сегодня, 12:15 Президент "Барселоны" отреагировал на слова брата Месси Новости футбола Сегодня, 10:33 Европейские топ-клубы намерены перезапустить Суперлигу Новости футбола Сегодня, 10:00 В российском "Зените" отреагировали на интерес "Реала" к их игроку
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брага - Бенфика 9 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Шальке - Вольфсбург 10 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Кадис - Жирона 10 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лечче - Рома 11 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лацио - Аталанта 11 февраля 2023 года