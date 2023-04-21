"Арсенал" нацелился на полузащитника "Челси"

“Арсенал" проявляет интерес полузащитнику “Челси” и сборной Англии Мэйсону Маунту, сообщает журналист Чарли Уоттс в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбека можно будет купить по сниженной цене, так как его контракт с “аристократами” действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Ливерпуль”, “Бавария” и “Манчестер Сити”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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