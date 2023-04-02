"Арсенал" нацелился на нападающего сборной Англии

“Арсенал” проявляет интерес к нападающему “Эвертона" и сборной Англии Доминику Калверт-Льюину, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На перехоже игрока настаивает лично главный тренер “Арсенала” Микеля Артеты, которого не смущает травматичность форварда.

В нынешнем сезоне 26-летний Калверт-Льюин провел за “Эвертон” 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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