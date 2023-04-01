"Арсенал" нацелился на хавбека сборной Бразилии

Хавбек “Вест Хэма” Лукас Пакета остается одной из трансферных целей лондонского “Арсенала”.

По информации Todofichajes, лидер АПЛ намерен усилить центр поля перед началом следующего сезона и готовы заплатить за трансфер 45 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок сборной Бразилии сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Отметим, что “Арсенал” практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.