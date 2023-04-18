“Арсенал” нацелился на форварда из АПЛ

Лондонский “Арсенал” продолжает поиски усиления атаки.

В частности, “канониры” проявляют интерес к форварду Олли Уоткинсу из “Астон Виллы”.

В этом сезоне на счету бомбардира 14 голов и 6 передач в английской Премьер-лиге.

При этом “Астон Вилла” готовит новый контракт для футболиста, что может стать причиной срыва трансфера.