"Арсенал" нашел замену Мудрику в "Реале"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к бельгийскому нападающему мадридского “Реала” Эдену Азару, сообщает Media Foot.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Канониры” рассматривают кандидатуру бельгийца в качестве резервного контракта на тот случае, если не удастся купить полузащитника донецкого “Шахтера" Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что мадридцы хотят избавиться от Азара из-за его плохой формы и высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Мудрика 10 забитых мячей и восемь голевых передач в 18 поединках за “Шахтер”.

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