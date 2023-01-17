"Арсенал" нашел замену Мудрику в Бундеслиге

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к нападающему леверкузенского “Байера” и сборной Франции Муссе Диаби, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, английский клуб обратил внимание на француза после того, как не удалось приобрести украинца Михаила Мудрика, который стал игроком “Челси”.

В нынешнем сезоне 23-летний Диаби провел за “Байер” 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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