"Арсенал" нашел усиление в Нидерландах

Полузащитник ПСВ Хави Симонс может перейти в английский топ-клуб.

По данным источника, в его услугах заинтересован вице-чемпион Англии “Арсенал”.

Также СМИ пишут, что игроком интересовались “Манчестер Юнайтед”, “Брайтон”, “РБ Лейпциг” и “Боруссия” из Дортмунда.

Желающим приобрести молодого футболиста придется заплатить около 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Симонс сыграл 48 матчей, забив 22 гола и отдав 12 голевых передач.