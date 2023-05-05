"Арсенал" нашел усиление в АПЛ

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо может сменить клуб в Англии.

Как пишет Football Insider, он может стать игроком "Арсенала" в ближайшее трансферное окно.

Руководство "канониров" намерено провести переговоры с игроком в ближайшее время.

В свою очередь, "Брайтон" готов рассмотреть предложения по своему лидеру летом. Стоимость трансфера оценивают в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайседо сыграл в 36 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.