"Арсенал" нашел усиление полузащиты в Бундеслиге

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Дании Йесперу Линдстрему, сообщает журналист Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы хотели бы сохранить игрока, но могут согласиться его продать за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Линдстрем провел за “Айнтрахт” 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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