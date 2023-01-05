"Арсенал" нашел неожиданную альтернативу Мудрику

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона" и сборной Японии Каору Митоме, сообщает Football London.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. “Канониры” рассматривают кандидатуру японца в качестве более дешевой альтернативы украинцу Михаилу Мудрику, за которого “Шахтер” требует 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Митома провел за “Брайтон” 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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