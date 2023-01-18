“Арсенал” намерен подписать вингера “Барселоны” Рафинью

“Арсенал” нацелился на вингера “Барселоны” Рафинью.

По информации Diario Sport, футболист очень симпатизирует наставнику “канониров” Микелю Артете.

Тренер уже попросил боссов клуба подписать бразильца как можно скорее.

Ожидается, что трансфер 26-летнего футболиста состоится уже этой зимой.

Сам игрок польщен интересом со стороны лидера АПЛ, но пока у него стоит задача пробиться в основу “Барселоны”.