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"Арсенал" надолго потерял многомиллионного новичка

Новости футбола Сегодня, 12:59
"Арсенал" надолго потерял многомиллионного новичка Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте сообщила о тяжелой травме голландского защитника Юрриена Тимбера.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Травму он получил в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги против “Ноттингем Форест” (2:1). Это был всего лишь второй официальный матч голландца в составе “канониров”. В ближайшее время Тимбер перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составит от шести до восьми месяцев.

Напомним, что 22-летний Тимбер перешел в “Арсенал” в середине июля 2023 года из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Голландец заключил с “Арсеналом” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Тимбер является воспитанником “Аякса”. Всего он провел за клуб клуб из Амстердама 121 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В составе “Аякса” Тимбер два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также он становился обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/2021.

Тимбер становился победителем юношеского чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет в составе юношеской сборной Нидерландов. За взрослую национальную сборную он играет с 2021 года. Всего он провел за сборную Нидерландов 15 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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